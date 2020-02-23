Taraftarlar birbirine girdi

Haber: Volkan Yılmaz

Karaçayır’da yapılan 1. amatör küme play off karşılaşmasında Geredespor Yeniçağaspor karşı karşıya geldi. Amatör kümenin iki favori takımının karşılaşmasına skordan çok çıkan olaylar damga vurdu. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımın taraftarları bir anda bir birine girdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda fenalaşan taraftarlar oldu. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ekipleri taraftarları güçlükle ayırdı. Karşılaşma ise Geredespor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla Geredespor Yeniçağaspor ile puanları eşitledi ve lider Kıbrıscıkspor’un ardından 2.sıraya yerleşti.