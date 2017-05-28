Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde şampiyonluk kutlamalarına çıkan Beşiktaşlı taraftarlar ile Bolusporlu taraftarlar birbirine girdi. Caddede tezahüratlar eşliğinde yürüyen Beşiktaşlıların '' En büyük Beşiktaş'' tezahüratının ardından Bolusporlular tepki gösterdi. Sözlü sataşmaların ardından taraflar yumruklar ile birbirine girdi. Bolusporlular siyah beyazlılara çöp ve tabela fırlattı. Polislerin gelmesinin ardından taraflar ayrıldı ve kutlamalar devam etti.

ÇEVİK KUVVET DEVREDE

Caddede gittikçe büyüyen kavgaya polisler müdahale etti. Kavganın sertleşmesinin ardından çevik kuvvet ekipleri devreye girdi.