Taraftarların coşkusu yetti!

X Haber: S. Özge Yücel

Önce maçta 2-0 geriye düşen ardından nefes kesen iki sette rakibine karşı maçı 2-2'ye taşıyan Bolu Belediyespor final setinde rakibinin iki kez maç servisini kırararak mücadeleyi 3-2 kazanmasını bilmişti. Maçı salonda takip eden yüzlerce taraftar son 3 sette adeta takımın sahadaki 7. adamı olurken, spor severlerin bu bölümlerde nefesleri tutuldu. Zorlu maçı galibiyetle kapatan ekibimizin bu maçını kaçıranlar büyük bir şok yaşarken, mücadeleyi tribünden izleyenler spora doyduklarını, Bolunun Sultanları ile gurur duyduklarını ifade ettiler. Muhteşem geri dönüşe tanıklık eden Bolulu Sporseverler Bolu Belediyespor'un ilimize voleybolu sevdirdiklerini yeni sezonu şimdiden beklediklerini ifade ettiler.

"HEDEF DAHA BÜYÜK OLMALI"

Bolunun Sultanlarının ilk sezonda ligde kalarak hedefine ulaştıklarını belirten sporseverler yeni sezonda daha iyi bir takım beklediklerini, hedefin artık daha büyük olması gerektiğinide özlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 13:29