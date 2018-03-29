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29 Mart 2018 Perşembe
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    • Tarak sayesinde ölümden kurtulmuş

    Bolu’nun Göynük ilçesinde hacizli tarla satışı esnasında iki akraba grup arasında çıkan kavgada 3 yerinden bıçaklanan Mustafa Ersöz, akrabası Rıza Ersöz’den cebindeki tarak sayesinde ölümden kurtulduğunu söyledi.

    29 Mart 2018 Perşembe 14:13
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    Tarak sayesinde ölümden kurtulmuş
    Haber: Kasım ŞAHİN

    Basit yaralama, adam öldürmeye teşebbüs suçlarından Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmaya müşteki sanık Rıza Ersöz, sanık oğlu Hüsnü Ersöz ve müşteki sanık durumunda bulunan akrabaları Mustafa Ersöz’ün yargılanmalarını başlanıldı. Müşteki sanık Rıza Ersöz, kendi tarlasının icra yoluyla satışa çıkartıldığını ve Göynük Adliyesinde yapılan icra satışına kendisinin de katıldığını, akrabası Mustafa Ersöz’ünde tarlayı satın almak için ihaleye katıldığını belirterek; “Esas borçlu muhtar borcunu ödemediğinden bende kefil olduğumdan dolayı tarlam icra yoluyla satışa çıktı. Bende oğlum Hüsnü ile birlikte ihaleye katılmak için adliye binasına geldim. Akrabamız olan Mustafa Ersöz, ihale öncesi bana ve oğluma ağza alınmayacak küfürler etti. Oğlumda dayanamayarak kendisine saldırdı. Bende üzerimde taşıdığım bıçakla ona saldırdım. Ama yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorum” dedi.

    Müşteki sanık Mustafa Ersöz’de savunmasında; “Olay günü Rıza Ersöz’ün tarlasının satış ihalesine katıldım. Tarla evimin hemen yanındaydı ve yabancı kişilerde tarlayı almak için ihaleye katıldı. Yabancıların tarlayı almaması için katıldım. Adliye binası önünde önce Rıza’nın oğlu Hüsnü bana saldırdı. Sonra da akrabam Rıza elindeki bıçakla bana saldırdı. O anda bıçaklandığımı hatırlamıyorum. Hüsnü kaçmaya başladı. Bende peşinden koştum ve onu yakaladım. Rıza bir kez daha saldırıda bulundu. Bir anda kalbime yumruk atıldı sandım ama kanları görünce bıçaklandığımı fark ettim. O anda onu korkutmak için cebimdeki tarağı çıkartıp ucunu göstererek, bıçak süsü verdim ve baba oğul elimde bıçak var sanarak korkup kaçtılar. Tarağım olmasaydı, ölebilirdim” diye ifade verdi.

    Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Göynük, Ilçesinde, Hacizli, Tarla

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