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04 Nisan 2018 Çarşamba
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    • “Tarayalım Sağlıklı Gözlere Sahip Olalım"

    Protokolü geçtiğimiz günlerde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan, 1.2.3. ve 4. sınıflardaki öğrencilerine yönelik “Tarayalım Sağlıklı Gözlere Sahip Olalım “ projesi Bolu Merkezden sonra şimdi ilçelerde başladı.

    04 Nisan 2018 Çarşamba 12:51
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    “Tarayalım Sağlıklı Gözlere Sahip Olalım

    Haber: Semih Baykal

    “Tarayalım Sağlıklı Gözlere Sahip Olalım” projesi kapsamında Bolu ilinde merkezde 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören çocukların, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde görev yapan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzman doktorları ve sağlık personelinden oluşan ekip tarafından yapılmaya başlanan göz taramaları şimdi ilçelerde devam ediyor.  İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol yaptığı açıklamada “Tarayalım Sağlıklı Gözlere Sahip Olalım” Projesine ilişkin; “Bolu İl Merkezinde 9.500 çocuğumuzun göz taramasını tamamladık. Ekiplerimiz şimdi de ilçelerimizdeki 1.2.3. ve 4. sınıflardaki öğrencilerimizin göz taramalarını yapmaya başladı.  Proje kapsamında ilçelerdeki toplam 4.270 öğrencimizin taramalarını 1 ay içinde bitirmeyi hedefledik. Bu sayede gerek Bolu Merkezde gerekse ilçelerimizde taranmayan çocuk kalmayacak.” dedi.  Proje sayesinde ihmal edilen göz rahatsızlıklarının tespit edilip çocukların gözleri ve görme fonksiyonlarının taranacağını belirten DEMİRKOL; göz taramasında bir sorun tespit edilen ve hastaneye davet edilen çocukların velileri tarafından hastanelere getirilmesini, muayene takibi konusunda hem öğretmenlerden hem de velilerden destek beklediklerini söyledi.

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