Tarih eser kaçakçıları baltayı taşa vurdu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Mengen'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri tespit eden jandarma, müşteri kılığına girerek iletişime geçti. 7 şüpheli, Gözecik köyü Ören mevkiinde Roma dönemine ait mozaik zemin parçasını 1 milyon dolara müşteri sandıkları jandarmaya satmaya çalıştıkları sırada suç üstü yakalandı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan G.M., M.Y., M.Y.S, O.Ç., M.A.B, Ö.D. ve S.M. adliyeye sevk edildi.