Tarih ve mimarinin merkezi Mudurnu

Haber: Gönül Olutürk

Tarihi güzellikleri ve mimari yapısı ile ilimiz Bolu’da önemli uğrak yerlerinden olan Mudurnu’da Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet İnegöl, ilçenin turizm potansiyelini artırmak adına çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti. İlçedeki eskiyen yapıların yerel ve tarihi mimariye uygun olarak restore edilmesi ile birlikte görenlere seyir zevki veren bir görüntüye kavuşan Mudurnu, Belediye Başkanı Mehmet İnegöl’ün girişimleri ile geçtiğimiz yıl tüm dünyada yüzlerce kentin içinde bulunduğu CittaSlow (Sakin Şehir) ağına katıldı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler sonrası yeniden göreve layık görülmesi halinde ilçede yapacakları çalışmalarla başta turizm olmak üzere birçok alanda Mudurnu’yu geleceğe emin adımlarla ulaştıracaklarını söyleyen Belediye Başkan Adayı Mehmet İnegöl şunları söyledi: “Görevde bulunduğumuz süre boyunca ilçemizde yaptığımız çalışmalar ile Mudurnu’muzu turizm açısından çekim noktası haline getirdik. Tarihi ve mimari güzelliklerimiz ile birlikte ilçemiz gerek çevre iller gerekse ülkemizin birçok şehrinden ziyaretçileri ağırlıyor. Misafirlerimizin burada hoş vakit geçirebilmesi, rahat edebilmesi ve ilçemizde bulundukları zaman içerisinde tarihe doymaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ahiliği yaşatmak adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de halkımızın güvenini kazanırsak eğer ilçemizde turizmde kalkınma ile birlikte gelişme ve güzelleşme atağına geçeceğiz.”