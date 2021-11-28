Tarihi camiler gün yüzüne çıktı

Haber: S. Özge Yücel

Bolu’da 1970 yıllardan beridir PTT caddesi üzerinde bulunan katlı otopark olarak hizmet veren otoparkın yıkım çalışmalarında sona doğru geliniyor. Çalışmaların devam ettiği esnada Otopark yüzünden gölgede kalan 16.yüzyılda yapılmış olan Şemsi Ahmet Paşa İmaret Cami ve Saraçhane Cami gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 300 Saraçhane Camii Mimar Sinan’ın eseri olarak kabul ediliyor. Şemsi Ahmet Paşa İmaret Cami ise 16.yüzyılda Şemsi Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış olup zaman içerisinde gördüğü onarımlarla orijinalliğini büyük ölçüde yitirmiştir.

ŞEMSİ AHMET PAŞA İMARET CAMİ’NİN TARİHİ

Vakıf kayıtlarına göre Kızıl Ahmed Bey soyundan Şemsi Ahmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırıldığı anlaşılan cami, zaman içerisinde gördüğü onarımlarla orijinalliğini büyük ölçüde yitirmiştir. II. Abdülhamid zamanından kalma üzeri nakışlı ahşap bir tavanı vardır. Dikdörtgen planlı caminin beden duvarları, 4 sıra tuğla ve 1 sıra taş almaşığı ile örülmüştür. Yatay tuğla sıralarının yanı sıra taşlar arasına dikey olarak da tuğlalar konularak taşlar tuğla kasetler içine alınmıştır. Kuzey cephesinin ortasında sonradan kapatıldığı anlaşılan bir giriş mekanı yer almaktadır. Altta dikdörtgen çerçeveli, taş söveli ve sağır kemerli; üstte sivri kemerli ve alçı şebekeli olmak üzere iki katlı pencere düzenlemesine sahiptir. Dikdörtgen planlı caminin cümle kapısı üzerinde, üst üste iki kartuş içerisinde sülüs yazı ile “Ya müfettih-el-ebvab, iftahlenahayrelbab”(Ey kapıları açan, bize hayrın kapısını aç) ifadesi yazılmıştır. Kuzeybatı köşede tuğla minaresi bulunmaktadır. Dıştan kırma çatı ile örtülüdür ve kirpi saçaklıdır.

SARAÇHANE CAMİ’NİN TARİHİ

Belediye Meydanı'nda yer almaktadır. Kitabesine göre Hicri 1163 (Miladi 1750) tarihinde Silahtar Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkeret’ülEbniye’de Mimar Sinan’ın eseri olarak görülmektedir. Bu durumda cami ilk olarak 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmış, bu caminin harap olmasıyla da Silahtar Mustafa Ağa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin kuzey cephesine sivri beşik tonozlu dükkanlar yapılmış olduğundan, camiye doğu cephesinde yer alan kapıdan girilmektedir. Kapının önünde 4 sütunun taşıdığı sivri kemerli 3 açıklığı bulunan üzeri beşik tonozlu bir revak yer almaktadır. Bulunduğu arazinin fazla meyilli oluşundan altta yüksekçe bir bodrum kat yer almaktadır. Köşelerinde kesme taş, beden duvarlarında 3 sıra tuğla, 4 sıra moloz taş kullanılmıştır. Caminin 1. sıra pencereleri sağır sivri kemerli ve dikdörtgen formlu, taş söveli, 2. sıra pencereleri sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Caminin güney ve doğu cephelerine bitişik sivri kemerli birer çeşme yer almaktadır. Güneydoğu köşesi pahlanmıştır. Kuzeybatısında kesme taş kare kaideli, silindirik gövdeli tuğladan minaresi yer almaktadır. İçten düz ahşap tavanlı, dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Kirpi saçaklıdır.