Tarihi cehalet vesikası görüntüler

Haber:Volkan Yılmaz



Yıldırım Bayezit tarafından, şehzadeliği zamanında 1382 yılında hamam ve medrese ile birlikte yaptırılan ilçenin simge yapılarının başında gelen Mudurnu Yıldırım Bayezid Camii belediyenin akıllara durgunluk veren işlemine tabi tutuldu. Belediye itfaiye Müdürlüğüne ait araçla tarihi caminin duvarları basınçlı su ile yıkandı. Tamamı kareye yakın dikdörtgen planlı camide 8 duvar payesi üzerine sivri kemerlerle oturan 19.50 m çapındaki tromplu kubbesi ile ilk devir Osmanlı Mimarisinde büyük kubbe yapımının denendiği ilk yapılardan olan camiye basınçlı su sıkma işleminin olası zararlarını sorduğumuz uzmanlar, “Hiçbir tarihi eser basınçlı suyla temizlenemez. Belediye görevlileri tarafından kaldırım ve sokak temizliğinde kullanılan basınçlı suyla yıkanan tarihi eserlerin derz dolguları ve taşları döküle bilir, tarihi doku mutlaka zarar görür. Böyle bir yanlışlık en son Avrupa kültür başkenti İstanbul'da gerçekleşmiş bir olaydır. İstanbul'da tarihi at Meydanı'nın girişinde bulunan Alman Çeşmesi temizlenmek amacıyla belediye görevlileri tarafından basınçlı suyla yıkanmış ve çeşmenin bazı yerlerinin derz dolguları ve mozaikleri dökülmüştür. Bu işlem en basit tabiriyle cahillikten kaynaklanmaktadır” dediler.

Mudurnu Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan tarihi cehalet vesikası görüntülerin altına yorum yapan vatandaşların bile sorguladığı sıra dışı cehalet için bakın vatandaşlar ne demiş;

Hilmi Kaya;

İyi güzelde tarihi camiye zarar gelmesin.

Koray-Ylz Sarıkaya;

Kolay gelsin ancak bu şekilde temizlik duvarın yapısına zarar verebilir birde kış ayı.

Murat Kaya;

O tazyikli su zarar vermez mi? Horasan harcına.

Sedat Korkmaz;

Tarihi yapı böyle mi temizlenir.