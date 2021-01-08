Tarihi Cezaevi Kent Müzesi oluyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından eski cezaevinin bulunduğu alana yapılacak Kent Müzesi için çalışmalar devam ediyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansından alınan yaklaşık 600 bin TL hibe ve Belediye bütçesinden sağlanacak yaklaşık 600 bin TL ile gerçekleşecek projenin ilçenin prestij projelerinden olması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında Kent Müzesinin yapılacağı alanda bulunan bahçe içerisinde renkli küp taşlar ile kilim dokuması işlemesi ile çevre düzenlemesi yapılıyor. Ayrıca alanda bulunan iki binada tadilat ve tamirat çalışmaları da sürdürülüyor. Çalışmaların bahar aylarına kadar tamamlanması planlanıyor.

Yapılacak tadilat ve tamirat işlemleri kapsamında 4 adet sergi salonu, kafeterya ve dolaşım sergi alanlarının oluşturulacağı müzede toplam 314 metrekarelik alanın tadilat edilmesi ve 3 bin 424 metrekare arsanın ise açık alanlarının düzenlenmesi yapılacak. Her projesini sahaya inerek yakinen takip eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Kent Müzesinde yapılan çalışmaları da yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alıyor.

CEZAEVİNDEN MÜZEYE

1900’lerde inşa edilen Gerede Cezaevi ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle Adalet Bakanlığı’nın uygulaması kapsamında 2012 yılından itibaren mahkûm almayarak 2013 yılında resmi olarak kapatılmıştı. Tarihinde; Milli Mücadele Komutanlarından Hüsrev Gerede’den, Gazeteci-Yazar Merhum Mehmet Şevket Eygi’ye kadar birçok ismi ağırlayan tarihi cezaevi artık Gerede Kent Müzesi olarak İlçeye hizmet verecek.