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30 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Tarihi durgunluk

    Mudurnu’da her hafta Cumartesi günleri kurulan hayvan pazarı bu hafta en sakin günlerinden birini yaşadı. Soğuk hava nedeniyle köylüler hayvan pazarına pek rağbet göstermedi.

    30 Ocak 2017 Pazartesi 08:00
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    Tarihi durgunluk

    Haber; Erdal TANRIVERDİ

    Her hafta Cumartesi günleri Mudurnu’da kurulan hayvan pazarını soğuk hava şartları vurdu. Havaların soğuk olması sebebi ile alım satın için gelenler Pazara getirilen az sayıda hayvan için alım satım işlemini gerçekleştirdiler. Soğuk hava şartlarına birde yoğun kar yağışı eklenenince hayvan padokları çevresinde 50 santimetre kalınlığında kar örtüsü oluştu. Kar yağışıyla birlikte -6 derecelere düşen hava sıcaklığı ise resmen ilçede Sibirya soğuklarını andırdı. Hava şartları nedeniyle köylü hayvanlarını pazara getirmeyince Cumartesi günleri panayır alanına dönen ilçe hayvan pazarı tarihi bir durgunluk yaşamış oldu.

    Çevre ilçelerden gelen hayvan satıcıları da yol şartlarının çetinliği sebebiyle bu hafta pazara gelmedi. Her hafta onlarca hayvan alım satımı yapılan pazarda bu hafta satış sayısı 10’u geçmedi. 

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