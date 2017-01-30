Haber; Erdal TANRIVERDİ

Her hafta Cumartesi günleri Mudurnu’da kurulan hayvan pazarını soğuk hava şartları vurdu. Havaların soğuk olması sebebi ile alım satın için gelenler Pazara getirilen az sayıda hayvan için alım satım işlemini gerçekleştirdiler. Soğuk hava şartlarına birde yoğun kar yağışı eklenenince hayvan padokları çevresinde 50 santimetre kalınlığında kar örtüsü oluştu. Kar yağışıyla birlikte -6 derecelere düşen hava sıcaklığı ise resmen ilçede Sibirya soğuklarını andırdı. Hava şartları nedeniyle köylü hayvanlarını pazara getirmeyince Cumartesi günleri panayır alanına dönen ilçe hayvan pazarı tarihi bir durgunluk yaşamış oldu.

Çevre ilçelerden gelen hayvan satıcıları da yol şartlarının çetinliği sebebiyle bu hafta pazara gelmedi. Her hafta onlarca hayvan alım satımı yapılan pazarda bu hafta satış sayısı 10’u geçmedi.