HABER: ERDAL TANRIVERDİ

Mudurnu Kaymakamı Efecan ŞAHİN in Başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Mudurnu Belediye Düğün salonunda yapıldı.

Köy muhtarlarının ve daire amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda Kaymakam Efecan ŞAHİN köy muhtarlarına köylerde tarihi eser kaçakçılığı ve define avcılığına karşı gerekli tedbirlerin alınması ve Jandarma birimimiz ile iletişim halinde olunması konusunda uyardı.

Toplantıda , Köylerde su depolarının temizliğinin senede en az 2 defa yapılması ve fiziki olarak korunmasının gerçekleştirilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Yıl içerisinde yapılacak işlerin bir plan halinde olacağını, muhtarlarımızın köylerle ilgili sorunlarını Birlik Müdürüne, İlçe Özel İdare Müdürüne ve İl Genel Meclisi üyelerimize aktarılması gerektiği belirtildi.