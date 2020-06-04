Tarihi eser müzeye nakledilecek

Haber: N. Halid Altundal

Akpınar Mahallesi Aslahaddin Camii arkasında bulunan tarihi eser niteliğindeki taş sütunun üstüne duvar örülmesini geçtiğimiz gün “Tarihi Sütunun Üstüne Duvar Ördüler” başlığıyla gündeme getirmiştik. Roma dönemine ait olduğu düşünülen taş sütunun gerek yerel gerek ulusal basında geniş yankı uyandırması sonrasında İl Kültür Turizm Müdürlüğü harekete geçti. Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan İl Kültür Turizm Müdür Vekili Fazıl Karaduman, taş sütunun müzeye nakli için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

“MÜZEYE NAKİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR”

Karaduman konuyla ilgili açıklamasında, “İlimiz Merkez Akpınar Mahallesi Aslahaddin Camii güney bahçesinde bulunan ve bağlayıcı harç kullanılarak örülen istinat duvarında büyük oranda gömülü olan Roma Dönemine ait mezar sütununun, bulunduğu yerden alınarak müzeye nakil işlemlerine başlanmıştır. Konu ile ilgili olarak Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı doğrultusunda mezar sütunun bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde alınarak Müzeye nakli amacıyla eserin bulunduğu camiye ait istinat duvarının mülkiyet sahibi Bolu Müftülüğü'nden alınacak muvafakat sonrası müzeye nakil işlemi gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verdi.