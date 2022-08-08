Tarihi Gerede Panayırı’nın Düzenleneceği Tarih Belli Oldu!



Haber: Süleyman Kurt

Başlangıcı asırlar öncesine dayanan, Gerede Belediyesi tarafından her yıl organize edilen tarihi Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı bu yıl 2 etapla düzenlenecek. Çeşit çeşit ürünlerin satıldığı, çocukların eğlence adresi haline gelen panayır her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor.

GEREDE PANAYIRI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı’nın tarihleri; birinci etabı 16-17-18 Eylül, 2’nci Etabı ise 30 Eylül, 1 ve 2 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

PANAYIR ALANINDAKİ DÜKKAN İHALELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Panayır alanındaki dükkânların ise kurulma işlemi bitirilip encümen huzurunda ihaleleri Ağustos ve Eylül ayları içerisinde yapılacak.

Gerede’ye ekonomik yönden ve tanıtımı açısından panayırın büyük önem arz ettiğine değinen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar,“Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Tüm halkımızı Gerede’nin tabi güzelliklerini görmeye, panayırımız da; meşhur kızarmış kaz, şak şak helvası ve köfter yemeye davet ediyorum” dedi.

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