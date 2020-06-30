Tarihi hamam restore edilecek

Haber: N. Halid Altundal

Kızılay Hamamı’nın restorasyonu için Kızılay Bolu Şubesi tarafından hazırlatılan avan projeler Ankara 1. Numaralı Koruma Bölge Kurulunca uygun bulundu. Bu kapsamda çizilen röleve ve restitüsyon projeleri 18.6.2020 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylandı. Kurul kararında “tescilli hamama yönelik hazırlanan röleve çizimi ve restitüsyon projesinin 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olduğuna, restitüsyon projesinde muhdes olarak belirlenmiş olan soyunmalık ve eklenti kısımlarının ilgili müze denetiminde yıkılabileceği“ belirtildi.

KIZLAY HAMAMI RESTORASYONUNUN AMACI

Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı söz konusu çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Amacımız atalarımızdan bize kadar gelen tarihi yapıyı özgün kısımları görülecek şekilde ortaya çıkartmaktır. Yapının hamam işlevini koruyarak ve bu işlevi destekleyen yol kotu altında yapacağımız modern yapılarla ilave fonksiyonlar kazandırarak bu yapının bolu halkının hizmetine sunmak istiyoruz. Öncelikle kurul kararında belirtilen Kızılay hamamına sonradan yapılan eklentilerin yıkılması, yapılan tamiratlarda kullanılan özgün olmayan malzemenin sökülmesi ve araştırma kazılarının yapılması çalışmalarına başlayacağız. Daha sonra yol kotunun altında kalacak şekilde havuz sauna fitnes salonu bakım salonu kafeterya açık oturma alanlarıyla tarihi hamam işlevini destekleyecek kurul tarafından avan projesi uygun bulunan projenin uygulamasına geçeceğiz.

Yapmaya çalıştığımız, geçmişle bu günü bir arada sentezleyen kendi kültürümüzün inceliklerini, sanatsal zerafetini gelecek kuşaklara tanıtıp yaşatacak bir yapı oluşturmaya çalışmaktır.”

HAMAMIN TARİHİ

Kızılay Hamamı, 1306-1889 tarihli Kastamonu Vilayeti Salnamesi Bolu Sancağı bölümünde 16 Ocak 1883 – 17 Ekim 1891 tarihleri arasında Kastamonu Valiliği yapan Abdurrahman Paşa tarafından 26 Mart 1888 tarihinde yapılan Frengi hastanesinin hamamı olarak belirtilmiştir. Prof. Dr. Aysun Özköse raporunda ise, “Kızılay Hamamı günümüze ulaşabilen özgün bölümlerinin tarihi Memleket Hastanesi’nden (1888) daha da eskilere dayanmakta; külhan, sıcak su deposu, sıcaklık, ılıklık, aralık, hela, traşlık, bölümleri VE BU MEKANLARI örten kubbeler ve tonozları beden duvarlarına taşıyan kasnak ve mukarnaslı tromplar ile filgözü kasnakları özgün; günümüzde giderek yok olan geleneksel Türk hamamı mimari özelliklerini yansıtmaktadır” diye belirtmiştir.

HAMAMA SONRADAN YAPILAN EKLENTİLER

Kızılay Hamamı’nın 1940 yılındaki fotoğraflarda görülen tek katlı soyunmalık yerine 1960’lı yıllarda sekizgen şeklinde 2 katlı soyunmalık ilave edilmiştir. 1999 yılında ise soyunmalıkların güney batısına lojman ilave edilmiştir. Dönem dönem yapılan tamiratlarda özgün elemanlar çimento harçlı sıva ile tamir edilmiş ve hamamın orijinal elmanları kapatılmıştır.