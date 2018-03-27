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27 Mart 2018 Salı
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    • Tarihi han ziyaret merkezi haline geldi

    Yaklaşık 300 yıllık bir tarihe sahip olan Taşhan, geçtiğimiz yıl tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Bolu’nun çehresini değiştirerek herkesin uğrak yeri haline geldi.

    27 Mart 2018 Salı 08:15
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    Tarihi han ziyaret merkezi haline geldi

    Haber: BMA

    1750 yılında inşa edilen, yapının tarihi dokusu üzerine sıva ve boya yapılan, üzerine de sonradan betonarme kat çıkılan tarihi Aşağı Taşhan'da restorasyon çalışmaları geçtiğimiz yıl yaz aylarında tamamlanmış ve Taşhan Cafe & Restaurant adıyla vatandaşların hizmetine açılmıştı. Aradan geçen zaman içerisinde gerekse yurt içinden gerekse yurt dışından ilimize gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Taşhan, deyim yerindeyse Bolu’nun çehresini değiştirerek önemli bir merkez haline geldi. Eski tarihi dokusunu bozmadan yeni ve renkli görünüme kavuşturularak Taşhan Necer A.Ş. adını alan tarihi han ile ilgili işletmecisi Yahya Erdal, bir açıklama yaptı. Taşhan Cafe’nin Bolu’yu izleyebileceğimiz seyir terası, damak tadına hitap eden lezzetler ve müşteri memnuniyeti ile adından sık sık söz ettirdiğine değinen Yahya Erdal açıklamasında, “Aşağı Taşhan Bolu’nun han olarak en eski yapısı olarak bilinmektedir ve ilk yapıldığı günden bugüne kadar hiçbir zaman restore edilmemiştir. 2016 yılında Necer A.Ş. tarafından restore edilip halkın hizmetine açılmıştır. Bolu’nun böyle bir güzelliğe ihtiyacı olması ve eski güzelliğinin gün yüzüne çıkarılmasıyla gerek yurt içi, gerek yurt dışı ve Bolulu vatandaşlardan çok büyük bir ilgi görmektedir. Ayrıca bu yapı han olarak çok eski olduğu için ilimizin silüeti olarak görülmektedir, onun için çok dikkat çekmektedir” dedi.

    Taşhan Cafe’nin otantik, tarihi bir ortamda oturup yeme içmenin zevki yaşattığı için gün içerisinde binlerce insanın uğrak yeri haline geldiğine de dikkat çeken Erdal ayrıca, “Tarihi dokuya uygun olarak Ramazan ayında her gün iftar saati öncesinde canlı ney dinletisi programı yapacağız. Burada tarihi mekana uygun olarak oda oda bölümler olması, odalarda yer sofraları olması, masalı sofraların da eski sedirleri andırır bir görünümde olması gerçek anlamda büyük bir talep görmesini sağlıyor. Bütün iş adamlarının yemekli toplantılarını yapmak istedikleri, özel günlerin kutlandığı ve günlerin yapıldığı bir ortam haline geldi Taşhan. Aslında buraya gelen insanların çoğu bu tarihi yapıyı görmek, gezmek için geliyorlar. Bu halde olması dolayısıyla da buraya gelen misafirlerimizin tamamından hep teşekkür almışızdır. Taşhan Cafe & Restaurant herkesin rahatça gelip, gezip, dinlenebileceği, vakit geçirebileceği rahat bir mekan durumundadır” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Yaklaşık, 300, Yıllık, Tarihe, Sahip

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