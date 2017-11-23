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23 Kasım 2017 Perşembe
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    • Tarihi müze açıldı

    İl genelinde eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan; evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video film, film şeridi, dia, eğitim araç ve gereçleri, özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri ile objeler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Bolu Anadolu Lisesi’nde toplanarak Bolu Eğitim Tarihi Müzesi kuruldu.

    23 Kasım 2017 Perşembe 10:47
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    Tarihi müze açıldı

    Haber: Semih Baykal

    Gençlerin; millî, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; sanat eserleri, müze ve anıtlar gibi millî değerlerimizi tanıyan ve geçmiş dönem yaşantıları arasında nesneler aracılığıyla bağlantı kurarak, gözlem, mantık, hayal gücü ve beğeni duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla;  MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde mevzuat hükümleri doğrultusunda her ilde bir “Eğitim Tarihi Müzesi"nin oluşturulması planlanmış. Bu planlama çerçevesinde oluşturulan “Eğitim Tarihi Müzeleri” ile ülke genelinde müzelerin önemi konusunda başta eğitim camiamız olmak üzere toplumda farkındalık oluşturulması ve müzelerin okulların yaşayan bir birimi ve etkin bir öğrenme ortamı hâline getirilmesi amaçlanmış. Bolu Anadolu Lisesi’nde kurulan Bolu Eğitim Tarihi Müzesi’nin açılışına Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu İŞKU İl Müdürü İsmail Yalçın ve okul müdürleri katıldı. Açılış töreninde konuşan Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, “Geçmişten günümüze eğitim sistemimizin geldiği yeri burada sunulan materyaller vasıtayla göreceğiz. Burayı ziyaret eden öğrencilerimiz ve velilerimiz eğitim sistemimizin dünden bugüne geçirdiği aşamaları görme imkanı bulacaklar. Böyle güzel bir eserin kazandırılması talimatını veren Milli Eğitim Bakanlığımızı ve bu müzeyi ilimize kazandıran Milli Eğitim Müdürümüz ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Açılışın ardından müzeyi gezen protokol, mazimizde yer edinmiş birbirinden değerli eşyaları ve okul tarihinde iz bırakmış öğretmenlerimizin fotoğraflarını incelediler.Bolu Eğitim Tarihi Müzesi’nin açılış törenine katılan ziyaretçiler geçmişe doğru bir yolculuğa çıktılar.

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