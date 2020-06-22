Tarihi Osmanlı Kasabası Göynük ziyaretçilerini bekliyor

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Bolu’nun güneybatı kısmında yer alan yedi mahalle ve altmış altı köy barındıran tarihi Osmanlı kasabası Göynük, yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyor. Şeker fasulyesi, uğut marmelat, tokalı örtüleri, tahta oymacılık eserler, tarihi konakları, han ve hamamları ile ünlü Göynük, yurt içinden ve yurt dışından gelecek olan tatilciler için hazırlanıyor.

137 adet tarihi konut, 21 cami, türbe, çeşme, hamam, kule ve hazire olmak üzere toplam 158 adet sivil mimari eser sebebiyle "Kentsel SİT Alanı" ilan edilen bölgede dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. 14. yüzyılda Gazi Süleyman Paşa tarafından inşa ettirilen tarihi cami, hamam ve konak da bulunan ilçedeki tarihi konaklarda hazırlıklar tamamlandı.