Haber: BMA

14-15-16 Eylül tarihinde gerçekleştirilen İlk panayırlara HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Vali Ali Fidan, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Asliye Hukuk Hakimi Taner Gülşen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mazhar Bozoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Şafak, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Tahir Gayret, İl Genel Meclis Üyeleri, İzmit Belediyesi ve Gerede Belediyesi Meclis Üyeleri, İdari ve Mülki Daire Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

Yağmura Rağmen Panayırlar büyük ilgi gördü

Birinci panayırlarda dönemsel sıcaklık ortalamasının çok üstünde olması ticareti canlandırırken ikinci panayırların 3. Gününde yağan yağmur panayırımızın hızını kesmeye yetmedi ve katılım yoğun oldu. Yağmurun kesilmesinin ardından vatandaşlar alış verişine aralıksız devam etti. 2. Etap Panayıra; AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Gökçe, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak, Gerede Belediyesi Meclis Üyeleri ve AK Parti Kadın Kolları Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret ettiler.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; “Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırımızı her yıl olduğu gibi bu yılda çok güzel bir şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ettik. Bu yıl da panayırımız esnaflar açısından ve vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını karşılamaları yönünden çok verimli geçti. Panayır, kazasız, belasız bir şekilde tamamlandı. Türkiye’nin 81 Vilayetinden gelen esnaflarımız, Geredeli esnaflarımız, vatandaşlarımız memnun bir şekilde ilçemizden ayrıldı ve bizler bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Son olarak ilçemize yakışır bir panayır kurulması için gece-gündüz çalışan Belediye personelime teşekkür ediyorum. Huzurlu ve güvenli bir panayır için gayret gösteren Emniyet Mensuplarımıza ve Sağlık Mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum” dedi.