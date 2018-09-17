Haber: BMA

14 Eylül Cuma günü başlayan panayırın açılış törenine Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mazhar Bozoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Şafak, İl Genel Meclis Üyeleri, İzmit Belediyesi ve Gerede Belediyesi Meclis Üyeleri, İdari ve Mülki Daire Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı

Belediye BaşkanıMustafa Allar açılış konuşmasında " Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir, Türkiye'nin her köşesinden, ilinden, ilçesinden gelen esnaflarımıza, alıcılara bol, bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum, Geredemize hoş geldiniz" dedi.

Gerede Müftü Vekili Salih Dursun’un açılış duasının ardından sembolik olarak kurdele kesildi.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI PANAYIR ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Gerede Belediyesi’nin kardeş belediye protokolü imzaladığı İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve beraberindeki heyet de Gerede Panayırlarına katılarak panayır esnafını ziyaret etti vatandaşları selamladılar. Vatandaşlar Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Belediye Başkanı Mustafa Allar 'a büyük ilgi gösterdiler. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan yaptığı konuşmasında “1991/1995 yılları arasında Gerede'de görev yaptım. Halkı sıcakkanlı ve mütevazidir. Havası, suyu çok güzeldir. İlk çocuğum burada doğdu. Gerede benim için özeldir. Şu anda burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 90 lı yıllara göre Gerede'yi daha gelişmiş buldum emeği geçenlere ve Belediye Başkanı Mustafa Allar'a teşekkür ederim. Panayırlarında herkese hayırlı olmasını dilerim” dedi. Panayır ziyareti akabinde Restorasyonu devam eden Kiliseli Tüccar Hanı incelediler. Belediye Başkanı Nevzat Doğan başka bir program dolayısı ile Cuma Namazından sonra ayrılırken İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri ile Gerede Belediye Başkanı İlçenin tabiat harikası Esentepe Mesireliğini, Arkut Dağı Kayak Merkezini, Yaylaları gezdiler. Karma OSB ve Deri OSB de yapılan çalışmaları incelediler.

Panayırların en önemli 3 sembolü olan Kızarmış Kaz, Şak Şak Helvası ve Köfter Halk tarafından büyük ilgi gördü. 3 gün süren panayırı on binlerce insan ziyaret etti. Türkiye'nin en büyük hayvan ve emtia panayırlarından olan Gerede panayırı tarih boyu yol güzergâhındabulunduğundan panayırların başlangıç tarihi bilinmemektedir. Geçmişte İpekyolu üzerinde oluşu günümüzde İstanbul ve Ankara'nın arasında olup geçiş güzergâhında bulunması sebebiyle önemini her zaman korumuştur. Günümüzde gerçekleştirilen festivallerle kıyaslandığında birçok farklılık arz eden Gerede Panayırları geçmişten izler taşır.

İlk etabı 14-15-16 Eylül 2018 tarihlerinde yapılan Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırının 2. Etabı ise 28-29-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.