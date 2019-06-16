Tarihi panayırın tarihleri belli oldu

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen başlangıcı asırlar öncesine dayana ve 5.büyük panayır olarak bilinen "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı" tarihleri belli oldu. Gerede Belediyesi Meclis Kararı ile panayırın ilk etabı Eylül’ün 3.Cuması 20-21-22 Eylül 2019, 2. etabı ise 4-5-6 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca Panayır alanındaki dükkânların ise kurulma işlemi bitirilip encümen huzurunda ihaleleri Ağustos ayı içerisinde yapılacak ve ihale tarihleri Gerede Belediyesi tarafından duyurulacak.

Panayırın ilimiz Gerede ilçesine ekonomik yönden ve tanıtım açısından büyük önem arz ettiğine değinen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; "Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Tüm halkımızı Gerede’nin tabi güzelliklerini görmeye, panayırımız da; meşhur kızarmış kaz, şak şak helvası ve köfter yemeye davet ediyorum" dedi.