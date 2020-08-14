Tarihi panayırlara pandemi molası

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen başlangıcı asırlar öncesine dayanan ve Türkiye’nin 3 büyük panayırından biri olarak bilinen Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırının tarihleri Haziran ayı toplantısında Gerede Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenmişti. Haziran ayı içerisinde salgının kontrol altına alınması, vaka sayılarının iniş eğrisinde olması hasebiyle Belediye Meclisi panayırların 18-19-20 Eylül tarihlerinde yapılmasını kararlaştırmıştı.

Ancak son haftalarda tablonun tekrar olumsuza dönmesi üzerine panayırlar tekrar değerlendirilmeye tabi tutuldu. Vaka sayılarının artması okulların açılmasının 31 Ağustos’tan 21 Eylül’e alınması gibi gerekçeler ile koronavirüs (covid-19) nedeniyle panayırların gerçekleştirilmemesi yönünde karar alındı. Alınan karar ile birlikte olası vaka artışının önüne geçmesi hedefleniyor. Tarihi Gerede Panayırına özellikle son yıllarda yüz binin üzerinde ziyaretçi geliyordu.

TAVSİYE KARARINA UYULACAK

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile yaptığı görüşme neticesinde, alınan ortak karar ile Tarihi Gerede Panayırının yapılmaması yönünde kanaate vardılar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Tarihi asırlar öncesinde dayanan Gerede Panayırımıza bu yıl Pandemi nedeniyle maalesef mola veriyoruz. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde kurulan pazarların açık olması ve faaliyete devam etmesi sizleri yanıltmasın, bizim panayırımız Türkiye’nin her yerinden gelen 1000 civarında esnafı ve 100.000’in üzerinde ziyaretçi ağırlıyor. Normal bir halk pazarından ziyade Ticari fuar niteliğinde. Yine panayırlarda kurulan Hayvan Pazarımız bölgenin en canlı en kalabalık hayvan pazarı. Bu sebeple; Gerede Kaymakamımız Cengiz Ayhan ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile yaptığımız görüşme neticesinde panayırların yapılmaması yönünde karar aldık. Esnaflarımızın, hemşehrilerimizin ve panayırımıza gelen ziyaretçilerimizin sağlığı bizim için büyük önem arz etmekte. Panayırlarda ne kadar tedbir alırsak alalım risk büyük. Çünkü salgının yayılma yönü maalesef yukarıya doğru gidiyor. İnşallah bu virüs bir an önce kontrol altına alınır ve tamamen bitirilir önümüzde ki yıl virüsten arınmış bir şekilde Dünya ve Türkiye normale döner, bizlerde esnaf ve ziyaretçilerimizi panayırımızda ağırlarız” dedi.