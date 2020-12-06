Tarihi sessizlik

Haber:Erdal Tanrıverdi



İstanbul ve Ankara metropollerini birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla en sakin günlerinden birini yaşıyor. Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği güzergahta sakinlik gözlemleniyor.

Güzergahtaki araç yoğunluğunda sokağa çıkma kısıtlamasının dün saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla büyük oranda düşüş yaşandı.

Sokağa çıkma yasağı şehir içinde de etkili oldu. Bolu’da, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen caddeler havadan görüntülendi.Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı saat itibariyle kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı.

Kentin en işlek yerlerinden birisi olan İzzet Baysal Caddesi’nde yasakların başlamasıyla birlikte boş kalması havadan görüntülendi.