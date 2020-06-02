Tarihi sütunun üstüne duvar ördüler

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl Başkanlığı binası yanında bulunan Bolu’nun en eski camilerinden Aslahaddin Camii arkasında cami avlusunu çevreleyen duvarın içine gömülü olarak duran ve Roma döneminden kaldığı üzerindeki yazılardan açıkça belli olan tarihi sütunun betona hapsedilmiş hali tarihi eserlere toplumca verdiğimiz değerin ne seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. Sokaktan geçen herkesin hayretle izlediği bu görüntünün Bolu İl Kültür Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekmemesi de ayrı bir muamma.

Aslahaddin Camii arkasındaki Kuran Kursu avlusunun duvarı altında kalan taş blok üzerindeki çözülemeyen yazıların yapının eski döneme ait olduğu ile ilgili bilgiler verdiğini düşündürürken tarihi eser niteliğindeki taşın uzun yıllardır böylesine rezil bir durumda bırakılması ise tepki çekti. Söz konusu taş blokla ilgili yetkililerden henüz hiçbir açıklama yapılmazken sokakta yaşayan vatandaşlar uzun yıllardır o taşın orada olduğunu belirttiler.