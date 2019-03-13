“Tarihi ve kültürel yapıyı ortaya çıkaracağız”

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, TSO meclis toplantısına katılarak, Bolu'nun önde gelen iş adamları ile bir araya geldi. Bolu'yu turizm ve sanayi alanında geliştireceklerini belirten Özcan "Bölgenin en büyük botanik parkını Bolu'ya yapacağız. Köroğlu Anıtının altında çok büyük panoramik bir park olacak. Organik ve yöresel ürünler pazarımız batı gişelerinin çıkışında olacak. Bolu'da tarihi ve kültürel yapıyı da ortaya çıkaracağız. Bunları Bolu turist çeksin diye yapıyoruz. Bu avantajlarımızın hepsini kullanmak istiyoruz. Bolu merkezine gelen turist sayısının arttırabilirsek, hem daha güzel bir şehir olacak, hem de daha zengin bir şehir olacağız. Organize Sanayi Bölgesinde parseller satıldı ve Kartalkaya yoluna dayandı. Daha ileriye gidebilmesi bize göre doğru da değil, faydalı da olmaz. Bizim ikinci organize sanayimizi tıpkı Sakarya, Düzce, Kocaeli gibi otoban kenarında tarımsal alan vasfını yitirmiş alanda planlamamız lazım" dedi.