Özel Haber: Kasım ŞAHİN

15 Temmuz akşamı sözde darbe girişiminde bulunan ve ülkemizi bölmeye çalıştıkları tespit edilen 2. Komando Tugayında görev yapan 10 subay ve astsubay Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar. Cumhuriyet tarihinde bu davalar ilk kez görülecek. Davaya katılacak olan hakim ve savcılar da belirlendi.

FETÖ’CÜLERİ YARGILAYACAKLAR

Bu güne kadar Bolu mahkemelerinde hiç böyle bir dava görülmedi. Meslek hayatlarında ilk kez böyle bir davaya tanıklık edecek ve yargılamayı yapacak hakim ile savcılarda belirlenmiş oldu. FETÖ’cüleri yargılayacak olan hakim ve savcılar şunlar; Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Ağır Ceza Mahkemesi hakim üyesi Yusuf Zabun ve Suzan Subaşı olurken, dava hakkında mütalaa verecek olan Cumhuriyet Savcısı ise Hami Can olarak belirlendi.



BU SALONDA YARGILANACAKLAR

O YAZIYA BAKA BAKA SAVUNMA YAPACAKLAR

6 Mart tarihinde yapılacak olan duruma öncesi Ağır Ceza Mahkemesindeki çalışmalarda son noktaya geldi. Fotoğrafta görüldüğü gibi FETÖ’cü subay ve astsubaylar işte bu salonda yargılanacaklar. FETÖ’cü subay ve astsubaylar hakimlerin tam arkasında duvarda bulunan; “Adalet Devletin Temelidir” yazısına bakarak savunma yapacaklar ve adaletin ne demek olduğunu görecekler.