banner128

banner101

02 Mart 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Tarihi Yargılamayı onlar yapacak

    Cumhuriyet tarihinde bir ilk 6 Mart 2017 tarihinde Bolu Adliyesi Ağır Ceza salonunda gerçekleştirilecek. FETÖ/PDY kapsamında tutuklu ve tutuksuz yargılanan subay ile astsubaylar ilk kez hakim karşısına çıkacaklar. Davayı bakacak hakim ve savcılar da bu tarihe tanıklık edecekler.

    02 Mart 2017 Perşembe 10:50
    Bu haber 108 kez okundu
    Tarihi Yargılamayı onlar yapacak

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    15 Temmuz akşamı sözde darbe girişiminde bulunan ve ülkemizi bölmeye çalıştıkları tespit edilen 2. Komando Tugayında görev yapan 10 subay ve astsubay Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar. Cumhuriyet tarihinde bu davalar ilk kez görülecek. Davaya katılacak olan hakim ve savcılar da belirlendi.

     

    FETÖ’CÜLERİ YARGILAYACAKLAR

    Bu güne kadar Bolu mahkemelerinde hiç böyle bir dava görülmedi. Meslek hayatlarında ilk kez böyle bir davaya tanıklık edecek ve yargılamayı yapacak hakim ile savcılarda belirlenmiş oldu. FETÖ’cüleri yargılayacak olan hakim ve savcılar şunlar; Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Ağır Ceza Mahkemesi hakim üyesi Yusuf Zabun ve Suzan Subaşı olurken, dava hakkında mütalaa verecek olan Cumhuriyet Savcısı ise Hami Can olarak belirlendi.

    BU SALONDA YARGILANACAKLAR

     

    O YAZIYA BAKA BAKA SAVUNMA YAPACAKLAR

    6 Mart tarihinde yapılacak olan duruma öncesi Ağır Ceza Mahkemesindeki çalışmalarda son noktaya geldi. Fotoğrafta görüldüğü gibi FETÖ’cü subay ve astsubaylar işte bu salonda yargılanacaklar. FETÖ’cü subay ve astsubaylar hakimlerin tam arkasında duvarda bulunan; “Adalet Devletin Temelidir” yazısına bakarak  savunma yapacaklar ve adaletin ne demek olduğunu görecekler.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Tarihinde, Ilk, 6, Mart

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAR-I BÜLBÜL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vekiller Adaletli olup Çalışın!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ KİMLER NEDEN DOLAYI EVET OYU VERECEK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben Neden Teröristlerle Beraberim?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129