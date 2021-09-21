Tarihi yıkımı seyrettiler



Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde 1970’li yıllarda inşa edilen ve şehrin göbeğinde bulunan katlı otoparkın yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmaları esnasında çevredeki vatandaşlar ise tarihi yıkım anını saniye saniye seyrettiler. Ekonomik ömrü tamamlandığı belirtilen 50 yıllık tarihi otopark, çevresinde bulunan tarihi yapıları da gölgeliyordu. Katlı otopark, 1999 depreminde aldığı hasar nedeniyle bir katı tıraşlanmışı. Yaptırılan tadilatla üst kısmı spor merkezi alt kısmı ise imarethaneye çevrilen yapı, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınarak paletli kepçe darbeleriyle parça parça yıkılmaya başladı. Kepçenin yıkım esnasında çıkardığı toz itfaiye aracından tutulan su ile bastırılıyor.