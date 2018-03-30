Haber: Semih Baykal

Vatandaşların dolandırıcılara karşı uyarılması ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden gelen 23.03.2018 tarih ve 900710 sayılı yazıda şu ifadelere yer verildi: “Son zamanlarda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarının isim ve unvanları kullanılarak yardım, iş vaadi vb. adı altında yalanlarla üreticilerden para talep edildiği yönünde duyumlar alınmaktadır. Bakanlık yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı vb. gibi unvanları kullanarak para isteyenlere kesinlikle itimat etmemeleri, hiçbir kamu çalışanının herhangi bir vatandaşı arayarak para istemeyeceği, bu gibi durumlarda Emniyet yetkililerine haber verilmesi gerekmektedir.”