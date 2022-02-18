Tarım İl Müdürlüğü duyurdu!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar Köyü'nde eşiyle birlikte koyun üreticiliği ve çiftçilik yapan Alaattin Acar, sürüsündeki hayvanların hareket etmekte zorlandıklarını fark etti. Hayvanlarını bir süre gözlemleyen Acar, sürüdeki koyun ve kuzuların kötüleşmesi üzerine durumu İl Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi. İnceleme yapan ekipler, koyun ve kuzuların çiçek hastalığına yakalandığını tespit etti. Ancak, alınan bütün önlemlere karşı Acar'ın sürüsünde bulunan 117 koyun ve kuzusu telef oldu. Bunun üzeri Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklama gönderildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde Çaygökpınar köyünde 117 koyun/keçi’nin çiçek hastalığından dolayı öldüğü belli oldu. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Merkez İlçe Çaygökpınar Köyü’nde küçükbaş hayvancılığı yapan çiftçimizin sürüsünde bulunan bir koyunda hastalık belirtileri görmesi üzerine bir serbest veteriner hekimle irtibata geçerek koyundaki hastalığın teşhis ve tedavisi için destek almış, yapılan teşhiste hastalığın koyun/keçi çiçek hastalığı olduğu belirlenmiş, ancak tedavi ve koruyucu amaçlı uygulamalara rağmen istenilen sonuç alınamamış, hastalık ilerlemiş ve hayvanlarda ölümler olmuştur.”

“KARANTİNA TEDBİRLERİ UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTIR”

“İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze hastalıkla ilgili bildirim yapılmasının ardından görevli resmi veteriner hekimler tarafından işletme ziyaretleri yapılmış, karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır.”

“YETİŞTİRİCİLERİN ÇİZME VE KIYAFETLERİ TEMİZLENMİŞ VE DEZENFEKTE EDİLMİŞTİR”

“Bu tedbirler kapsamında hastalık çıkan işletmeye koyun ve keçi cinsi hayvan giriş çıkışı kısıtlanmış, hayvanların meraya çıkışı yasaklanmış, ölen hayvanlar, altlıkları ve gübreleri imha edilmiştir. Ağıl başta olmak üzere kullanılan alet, ekipman ile yetiştiricilerin çizme ve kıyafetleri temizlenmiş ve dezenfekte edilmiştir.”

“BAKIM VE BESLENME KONUSUNDA GEREKLİ BİLGİLER VERİLMİŞTİR”

“Hasta hayvanlar sağlıklılardan ayrılmış, kuzular ayrı bir bölüme alınmış, bakım ve beslenme konusunda gerekli bilgiler verilmiştir.”

“AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR”

“Çaygökpınar Köyü içerisindeki bütün küçükbaş hayvanların koyun/keçi çiçek hastalığına karşı aşılanması tamamlanmıştır. Çaygökpınar Köyü merkez olmak üzere 10 kilometre mesafedeki köy ve mahallelerde bulunan küçükbaş hayvanlarda da aşılama çalışmaları devam etmektedir.”

“SIĞIRLARDA VE İNSANLARDA HASTALIK OLUŞTURMAMAKTADIR”

“Koyun/keçi çiçek hastalığının etkeni bir virüs olup sadece koyun ve keçilerde şiddetli klinik hastalık meydana getirmektedir. Başlıca bulaşma yolları; hasta hayvanların çıkardığı virüsün solunum yoluyla alınması, hayvanların birbirleriyle direkt teması, bulaşık ekipman ve daha az olarak da sinekler aracılığıyla olmaktadır. Sığırlarda ve insanlarda hastalık oluşturmamaktadır.”