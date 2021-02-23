“Tarım Kredi Marketleri açılacak”

Haber: G. Deniz Bakır

Bolu Ziraat Odası meclis toplantısı Meclis Başkanı Tahsin Akduman başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak bir önceki ayın faaliyetlerini içeren denetim raporu ibra edildi. Yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda fide fiyatları konusu meclis üyelerince masaya yatırıldı.

AKDUMAN: “ZİRAİ ÜRETİM OLMADAN FABRİKALAR ÇALIŞSA NE OLUR”

Çiftçilerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda Meclis Başkanı Tahsin Akduman, açıklamalarda bulundu. Akduman açıklamasında çiftçi ile fabrikaların dirsek temasında olduğundan bahsederek; “Pandemi döneminde tarımın ne denli önemli bir iş kolu olduğunu gördük. Zirai üretim olmadan fabrikalar çalışsa ne olur. Milletin yaşaması için gerekli olan tüm faaliyetler oralarda yapılır. Herkes büyük şehirlere göç ediyor, köylerden kaçıyor. Köylü köyde kalabilsin. Biz bunu istiyoruz. Köydeki yaşam şartlarını, oradaki geliri arttıracaksınız ki herkes şehirlerden köylere gitsin. Bunun nasıl olacağını baştakiler düşünsün” dedi.

FİDAN: “BİZ ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ise konuşmasında her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirterek, “2015’ten beri çiftçimiz için belli illerden seçerek, inceleyerek fidelerimizi alıyoruz. Bu fide konusunda hassasız. Verimi yüksek, hastalığa dayanıklı fideler seçiyoruz. Çiftçimiz bu ürünü ekiyor. Emekleri boşa gitmesin diye fide çeşitlerini yüksek kalitede seçiyoruz. Biz Ziraat Odası olarak ürünümüzün arkasındayız. Biz olmazsak çiftçimiz fideyi bu fiyata alamaz. Bu işte kar amacı gözetmiyoruz. Fide yazılımları başladı, Bolu çiftçimize bol, bereketli ve hayırlı olsun. Biz çiftçimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU BU KONUDA SIKI ÇALIŞIYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun esnaf ve STK’lar ile yaptığı buluşmaya da değinen Fidan, Kılıçdaroğlu’na çiftçinin durumuyla ilgili ilettiği konuları meclis üyeleriyle paylaştı. Fidan, “Gübre, süt, yem ve patates paraları ile birlikte 7 bin ton patates kaldığını kendisine ilettim. Sağ olsun konuyu mecliste de gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu bu konuda sıkı çalışıyor. Hükümetimiz de onu dinliyor. Mecliste gündeme gelmesinin ardından Tarım Kredi Marketleri’nin açılacağı haberini aldık. Bu marketler açılırsa ve istenen şekilde ilerlerse çiftçimiz adına çok iyi olacak” dedi.

Maliyetlerin düşmediği müddetçe istikrar yakalanamayacağını belirten meclis üyeleri ise isteklerini bildirdiler. Üyeler ayrıca, dönüm başına ödenen sulama parasının bir miktarının devlet tarafından karşılanmasını talep etti. Üyeler, Sulama birliklerinin Devlet Su İşleri’ne bağlanması gerektiğini dile getirdiler.