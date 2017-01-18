Haber: Esra Öztürk

​Tarımsal nüfus gençleşiyor projeleri kapsamında düzenlenen çiftçi eğitim kursları şubat ayı itibariyle başlıyor. Hayvancılığın ve bitki yetiştiriciliğinin çeşitli alanlarında açılacak olan kurslar, çiftçilere modern tarım yöntemlerini öğretmeyi, hayvancılığa profesyonel yaklaşım yöntemlerini göstermeyi, verim düzeyini minimum masrafla arttırma konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamakta.

Kurslar İŞKUR, Halk Eğitim Merkezleri ile ortaklaşa açılırken, kurslara katılım 16-40 yaş arası, çalışmayan ve sigortası olmayan (çiftçi sigortası hariç) bayan veya erkek çiftçilerden oluşabilmektedir. Kurs alan ve sertifika almayı hak kazanan bireyler Bakanlık tarafından uygulanan Genç Çiftçi Desteklemesinden yararlanmak istedikleri takdirde +5 Puan almaya hak kazanacaklardır. Kurslar, istihdam garantili değilken edinilecek sertifikalar ilgili alanla, ilgili iş bulmada da artı puan sağlayacaktır. Sigortası olmayan kursiyerler kurs boyunca İŞKUR tarafından ferdi sağlık sigortasıyla sigortalanacak ve kursa devam ettikleri sürece günlük 20 TL yol ve yemek gideri hesaplarına yatırılacaktır. Kursiyerler kurs sonrası 6 ay içerisinde İŞKUR tarafından düzenlenen herhangi bir kursa katılamayacaklardır.

Kurslara yeterli başvuru olması durumunda köylerde de açılacak. Kayıtlar hala devam ederken kayıt yaptırmak isteyenler Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, KTV şubesinden kayıtlarını yaptırabilirler.