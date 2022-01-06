Tarım Müdürlüğü ekiplerinin 2021 özeti

Haber: Uğur Balaban

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri2021 yılında Bolu merkez ve ilçelerinde bulunan gıda ve yem işletmelerinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi. 2021 yılı geride kalırken Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılında kaç adet denetim yapıldığını açıkladı.

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE TOPLAM 6520 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Buna göre 2021 yılında Bolu merkez ve ilçelerinde bulunan gıda ve yem işletmelerinde toplam 6520 denetim gerçekleştirildi. Mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 558 adet numune alınarak, ilgili laboratuvarlara gönderildi. Yapılan denetimlerde 5996 sayılı kanuna aykırı hareket eden toplam 112 adet işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı. Uygulanan idari para cezalarının toplam tutarı 1 milyon 46 bin 986 TL oldu. Ayrıca Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı kapsamında 11 adet sigara ve alkollü içki satış yerine, 4250 ve 4733 sayılı kanunlara aykırı hareket ettikleri için toplam 514 bin 335 TL idari para cezası uygulandı.

“ARALIKSIZ OLARAK SÜRDÜRMEKTEYİZ”

Konu hakkında Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Birincil üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar gıda güvenilirliğinin sağlanması ve ilimizde üretilen, ithal ve ihraç edilen gıdaların güvenli bir şekilde tüketime sunulması için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz.”

“2022 YILINDA DA ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR”

Bakanlığımızın insan odaklı çalışma prensibi esasıyla yapılan denetimlerdeki esas amaç tüm vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. İnsan odaklı denetimlerimiz 2022 yılında da rutin ve ihbar odaklı olarak aralıksız devam edecektir. En iyi denetçi vatandaşımızın kendisidir bu bağlamda sizlerde uygunsuz gördüğünüz durumları 7/24 ALO GIDA 174 ve 112 ihbar hattına bildirebilirsiniz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022, 11:09