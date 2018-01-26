Haber: Semih Baykal

Son yıllarda birçok tartışmanın göbeğinde olan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş görevden alınmış, Ankara’ya müşavir olarak gönderilmişti. Eski Müdürün gitmesi sonrası müdürlüğe Vekaleten Müdür Yardımcısı Fahri Tetik getirildi. Yaklaşık bir yıldır vekaleten görev yapan Tetik, kurumda sorunların çoğunu giderip, huzurlu bir ortam sağladı. Bolu ve çevresinde yaptığı çalışmalarla, ortaya koyduğu gerçek ve uygulanabilir projelerle çiftçilerin, üreticilerin, köylü vatandaşların, taraflı, tarafsız herkesi memnun etti. Kurum çalışan, üreten, eksikleri gideren, tartışmalardan uzak ve gıda, tarım ve hayvancılıkta öncü illerden olmayı başardı. Vekaleten görevde olan Müdür Fahri Tetik’in asaleten atanması beklenirken, Siirt Müdürü İzzet Murat ilimize geçici görevle tayin edildi.