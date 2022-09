Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması için başvurular açıldı

Haber: Nesrin Altuntaş

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, açıkladığı duyuruda, ‘Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’ için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak açıklanırken, sonuçların 1 Mart ila 31 Mart 2023 tarihleri arasında duyurulacağı belirtildi. Birinciye 30 bin lira, ikinciye 25 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek. Büyük ödüller dışında çiftçi-üretici özel ödülü, sen üret yeter tema özel ödülü, öğrenci özel ödülü, Tarım ve Orman Bakanlığı ödülleri gibi birçok ödül bulunuyor.

SEN ÜRET YETER YARIŞMASI KOŞULLARI

Tema kategorisinin konusu 2022 yılında "Sen Üret Yeter" olarak belirlenmiştir.

Yarışmacılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2022 yılında düzenlenecek olan 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının amacı, tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamaktır.

13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının konusu; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyet olarak belirlenmiştir. Tema kategorinin konusu 2022 yılında “Sen Üret Yeter” olarak belirlenmiştir. Yarışmaya katılım şartları, eserlerin adlandırılması, gönderilmesi, iadesi ve kullanım hakları hakkında www.tarimormaninsan.com adresinden bilgi edinebilirsiniz. Katılımcıların başvurduğu her eserin bir hikayesi olacaktır. Hikayesi olmayan eserlere ait başvurular kabul edilmeyecektir.

