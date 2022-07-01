Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki’den Gerede’ye Geçmiş Olsun Ziyareti



Haber: Uğur Balaban

Selin etkili olduğu bölgelerden biri olan Gerede’ye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki hazırlanan sunum eşliğinde Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’dan sel ile ilgili brifing aldı.AK Parti Gerede İlçe Başkanı İsmail Çetin, Belediye Meclis Üyeleri Yılmaz Turçin, Bahri Esen ve Ahmet Hamdi Coşkunyürek verilen brifing esnasında Belediye Başkanı Mustafa Allar’a eşlik ettiler.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “İlçemize geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.