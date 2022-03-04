Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi atandı

Haber: S. Özge Yücel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.

VAHİT KİRİŞCİ ATANDI

Karara göre; Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı. Resmi Gazete'deki kararda, "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Bakan Pakdemirli’nin yardımcılığı görevini yürüten Fatih Metin’in bu görevine devam etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Yeni bakanın Metin’in deneyim ve tecrübesinden faydalanacağı da öğrenildi.

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. ve 23. Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. Dönem'de aynı komisyonun Başkanlığına yeniden seçildi.

4 Mart 2022 tarihinde Bekir Pakdemirli'nin istifa etmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak atanmıştır.