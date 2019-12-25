Tarıma katkı sağlayacak işbirliği

Haber: BMA

BAİBÜ Rektörlüğü ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salondaki törende protokol metni, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz tarafından imzalandı. Törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Prof. Dr. Aydın Him, Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Müdürü Fırat Sungur, Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç ve bölge ve ilimiz kooperatif yöneticileri, çalışanları akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

ALİŞARLI: “PROTOKOL KAPSAMINDA GENİŞ BİR ÇALIŞMA ALANI OLACAK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı şunları ifade etti: “Tarım Kredi Kooperatifleri ve Üniversitemiz arasındaki protokolün içeriği oldukça zengin. Araştırma geliştirme, sosyal etkinlikler, eğitim alanları, projeler ve daha birçok konuda karşılıklı bilgi alışverişimiz ve proje ortaklığımız olacak. Bunların en büyük faydasını da öncelikle öğrencilerimiz görecekler. Akademik düzeyde de bu katkı çok büyük olacak. Aynı zamanda bölgemiz için de önemli katkıları olacak. İçeriğinde, Türkiye’nin önceliğinde yer alan konular var. Özellikle tarım alanında hem çiftçimizi hem sektörü ilgilendiren konular var. Protokol ile inşallah iyi bir başlangıç olacak. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından biri. Bünyesinde çok büyük firmaları barındırıyor, büyük ortaklıkları var. İnşallah Allah bizi mahcup etmez, bu büyük kuruluşla bu süreci başarılı bir şekilde sürdürürüz. Esas her şey protokol imzasından sonra başlayacak tabii. Protokolü web sayfamızdan da duyuracağız. Büyük sorumluluğun öğretim üyelerimize düştüğünü göreceksiniz. Çünkü geniş bir çalışma alanı var. İnşallah hayırlı bir adım olur, faydalı bir iş birliği olur. Hem bölgemiz hem ülkemiz için verimli ve hayırlı sonuçları olur diye ümit ediyorum.”

POYRAZ: “BİR TAKIM RADİKAL KARARLARIN ALINMA VAKTİ GELDİ”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise, kendilerini heyecanlandıran bir protokole imza attıklarını vurgulayarak, “Her geçen gün tarımla ilgili algının pozitif anlamda değişiyor olması, tarımın öneminin daha iyi anlaşılıyor olması bizi memnun ediyor. Geçmiş dönemlerde tarım, ikinci sınıf görülen bir sektördü. Köyde yaşayan insanlarımız da dahil, negatif bir algı vardı. Bugün köyden kente göç, yaş ortalaması ve aynı zamanda üretim noktasındaki mecburiyetlerimizi de hatırımızdan çıkarmadan bir takım radikal kararların alınma vakti geldi. Bir tarafta Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bir tarafta ise akademik olarak bilimi üreten ve bunun uygulanması noktasında yeterli tecrübeye fazlasıyla sahip olan üniversitelerimizin iş birliği yapması son derece elzemdir. Yaklaşık 850 bin ortağıyla, 17 bölge, 1625 kooperatif, 15 şirket ve 8 bin 500 çalışanıyla sahada bir kooperatif yapılanmasıyız. Bu iş birliğini geniş bir çerçevede görmek istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol metni, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz tarafından imzalandı. Protokol kapsamında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki şirketlerin ürettiği yem, gübre, zirai ilaç, sera örtüsü, sulama sistemleri gibi ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılması ve çevreye duyarlı hammaddeler üretilmesi için Ar-Ge çalışmaları yapılacak. Eğitim programları ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilerek üretici, çiftçi ve öğrencilerin mesleki gelişimleri ve gelirleri artırılacak.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019, 14:04