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24 Mart 2017 Cuma
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    • Tarımda Bilinçli Su Kullan

    Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çiftçilerin de memnun kaldığı sulama ile ilgili teknik gezi, fuar ve eğitim çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.

    24 Mart 2017 Cuma 09:34
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    Tarımda Bilinçli Su Kullan
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    Haber: Aysun BEYKOZ

    Müdürlük tarafından konu hakkında şu açıklama yapıldı; Dünya üzerinde var olan su kaynaklarımız gün geçtikçe azalmaktadır. Ülkemizdeki su kaynaklarımız ise her ne kadar fazla gibi görünse de Türkiye olarak su fakiri ülkeler arasında yer almaktayız. Bu sebeple suyun değerini bilmeli verimli ve etkin bir şekilde kullanmalıyız. Sulama kullanım oranlarına baktığımızda tarımsal sulama başı çekmektedir. Bu amaçla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sulama ile ilgili çiftçilere eğitim ve yayım faaliyetlerine önem vermektedir.

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 10. Kalkınma Planı kapsamında 2014-2018 yılları arasında uygulanmak üzere, Tarımda  Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı altında “Suyun Bilinçli Kullanımı İçin  Çiftçi Eğitim ve Yayım  Faaliyetlerinin Artırılması” bileşeni yer almaktadır.

    Söz konusu konu ile ilgili 2017 yılında uygulanmak üzere Sulama ile ilgili proje kapsamında Bolu Ovası Sulama Birliği üye çiftçilerine Sulama ile ilgili eğitim ve yayım faaliyetleri planlanmıştır. Projede suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak ilk amaçtır. Bu amaçla, sektörün öncü ve lider kuruluşlarından olan Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. tarafından Cihanbeyli’de kurulan Panplast Sulama Tarım San. Ve Tic. A.Ş. ‘ne,  teknik gezi düzenlenmiştir.

    Teknik gezide damla sulama,  yağmurlama sulama ve yassı damla sulama boruları, PVC boru, sondaj, kolon boruları, koruge boru, PP çuval, file çuval ve balya ipi gıda ambalajları üretimlerinin gerçekleştiği Enjeksiyon Tesisi, tarımsal ambalaj ve gıda ambalajı üretimi için Film & Baskı Üretim Tesisi, plastik atıkların çevreye zarar vermeden tekrar kullanılabilir hale getirebilmesi için Geri Dönüşüm Tesisi ve basınç ve diğer testlerin yapıldığı kontrol laboratuvarları çiftçilerle birlikte yerinde incelenmiştir.

    Çiftçiler teknik gezi sonrasında 21 Mart 2017 Salı günü 45 kişilik çiftçi grubuyla Konya 15. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’na katılım sağladı. Tarımsal yeniliklerle ilgili çiftçiler bilgilendirildi.

    Çiftçilerin de memnun kaldığı sulama ile ilgili teknik gezi, fuar ve eğitim çalışmaları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yıl boyunca belli aralıklarla devam edecektir.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gıda, Tarım, Hayvancılık, İl

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