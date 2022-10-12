Tarımda fasulye gündemi

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürlüğü,
“Gerek ilimiz gerekse ülkemiz adına stratejik bir ürün olan soya fasulyesinde, yüksek verim aralığını yakalamak için geliştirme ve demonstrasyon çalışmaları enstitülerimiz tarafından durmaksızın sürmektedir. Bu kapsamda Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüzün geliştirdiği ANP 2018 cinsi soyalarımız Doğancı köyümüzde demonstrasyon amaçlı ekilmiş olup gelişimi ile gerek bizleri gerekse de üreticimizi sevindirmiştir. Enstitümüzden Dr. Pınar Çubukçu hanımefendi ve ilgili şube müdürlüğümüz teknik personeli eşliğinde yaptığımız gözlem ve incelemelerde çeşidin ilimize uygun olduğu kanaatine varıldı. Yapılan bu çalışma ile Bolu’muzun üreten yetiştiricilerin portföyüne yeni bir ürün daha eklenmiştir. İlimiz ve ülkemize hayırlı olsun”
denildi.
Enstitü görevlisi konu uzmanı Dr. Pınar Çubukçu,
“Bolu’da deneme ekimini gerçekleştirdiğimiz ANP 2018 çeşidimiz danelik bir çeşit olmakla birlikte; klasik ıslah metodu ile geliştirilen GDO’suz milli bir değerimizdir. Ürünümüzün gelişimi gayet iyi olmakla birlikte Bolu iklim koşullarına da uygunluğunu görmüş olmaktayız”
dedi.
Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçilebileceği bildirildi.