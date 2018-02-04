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04 Şubat 2018 Pazar
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    • Tarımdan Arı Okulu

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün tarımsal yayım kapsamında her sene düzenlediği eğitim faaliyetlerinden biri olan “arıcılık eğitimi”nin ilk kursuna yoğun katılım sağlandı.

    04 Şubat 2018 Pazar 10:31
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    Tarımdan Arı Okulu
     

    HABER : ESRA ÖZTÜRK

     Eğitim faaliyetleri hayvancılık ve bitkisel konularda da sırasıyla devam edecek. Ayrıca ; 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Arı Okulu’nun; Ocak ayında açmış olduğu ARICILIK kursuna ilgi yoğun olurken, arıcılığa yeni başlayan genç çiftçiler, kadın çiftçiler ve bilgilerini güncellemek isteyen toplam 25 kursiyer eğitime katıldı. Eğitimin sonunda sınav yapıldı. Kış şartları nedeniyle mümkün olmayan uygulama kısmı bahar aylarında Arı Okulu’nda gerçekleştirilecek olup, bu konuda kursiyerlerimiz kısa mesaj ile bilgilendirileceği ifade edildi.

    Eğitime katılan İl Müdürü İzzet MURAT kursiyerler ile tanışırken, arıcılığın önemine ilişkin birkaç not aktarırken; “Arı yediğimiz baldan ziyade hayatın devamlılığı açısından da kritik bir role sahiptir. Düşünün ki arı olmazsa döllenme olmaz meyve olmaz sebze olmaz yaşam döngüsü sekteye uğrar. Bu kritik rolün yanında pek tabi ki bal temel girdimiz lakin polen, arı sütü ve propolis gibi yan ürünlere yönelerekkatma değer oluşturmalıyız. Özellikle propolis üretimini sözleşmeli üretim modeli ile yaygınlaştırmak ve kırsal kalkınmada bir katkı sağlamayı hedeflemeliyiz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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