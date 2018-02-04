HABER : ESRA ÖZTÜRK

Eğitim faaliyetleri hayvancılık ve bitkisel konularda da sırasıyla devam edecek. Ayrıca ; 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Arı Okulu’nun; Ocak ayında açmış olduğu ARICILIK kursuna ilgi yoğun olurken, arıcılığa yeni başlayan genç çiftçiler, kadın çiftçiler ve bilgilerini güncellemek isteyen toplam 25 kursiyer eğitime katıldı. Eğitimin sonunda sınav yapıldı. Kış şartları nedeniyle mümkün olmayan uygulama kısmı bahar aylarında Arı Okulu’nda gerçekleştirilecek olup, bu konuda kursiyerlerimiz kısa mesaj ile bilgilendirileceği ifade edildi.

Eğitime katılan İl Müdürü İzzet MURAT kursiyerler ile tanışırken, arıcılığın önemine ilişkin birkaç not aktarırken; “Arı yediğimiz baldan ziyade hayatın devamlılığı açısından da kritik bir role sahiptir. Düşünün ki arı olmazsa döllenme olmaz meyve olmaz sebze olmaz yaşam döngüsü sekteye uğrar. Bu kritik rolün yanında pek tabi ki bal temel girdimiz lakin polen, arı sütü ve propolis gibi yan ürünlere yönelerekkatma değer oluşturmalıyız. Özellikle propolis üretimini sözleşmeli üretim modeli ile yaygınlaştırmak ve kırsal kalkınmada bir katkı sağlamayı hedeflemeliyiz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum” diyerek sözlerini bitirdi.