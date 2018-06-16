Haber: Aysun Beykoz

19 AHaziran Salı saat 14:00’da Protokol üyelerinin katılımıyla açılış töreni yapılacak olup saat 10:00-22:00 saatleri arasında gösterime açık olacaktır.

Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan “9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması”, “Genel, Çiftçi, Öğrenci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanları, Denizbank Çalışanları ve Tematik kategori” olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşti.

Temanın “Milli Tarım” olarak belirlendiği bu yarışmada, 501 kişi 2 bin 326 fotoğraf ile katıldı. Tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair fotoğrafların kabul edildiği yarışmada, değerlendirilen toplam 500 fotoğraftan 120'si sergilenmeye layık görüldü.

Genel Kategoride birinciliği;

1. Ali Acar “Kışlık”- Kastamonu ve Gökalp Bilici "Kazlar" Konya 2017 ile paylaşırken,

2. İkinciliği Gürsel Egemen Ergin "Emek" – Bursa, 2017 ile İrfan Çimen "Sulama" - Bitlis 2017 fotoğraflarıyla aldı.

2009 yılından bu yana aralıksız yapılan Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında, 9 yılda toplam 4 bin 850 katılımcı 21 bin 223 eserle yarışmaya katıldı. 150 eser ödül alırken, bin 156 eser sergilenerek kataloglarda yerini aldı.

Sergi ile ilgili açıklamada bulunan Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat;

“Tarımın sanatsal ve gülen yüzünü göstermenin yanında, hemen her kesimin kendinden bir parça bulabileceği 9. Tarım ve İnsan Konulu Ulusal Fotoğraf sergimiz 19-22 Haziran tarihlerinde ziyaretçilerimizin beğenisine sunulacaktır.

Dünyanın 9. büyük tarım ekonomisi konumunda bulunan Türkiye'de tarım sadece kırsal alanda yaşayan vatandaşların geçimlerini sağladıkları bir kaynak değil, gelecek için stratejik bir sektör olarak sahnedeki yerini almış durumdadır. Tarımsal üretimin perde arkasının bir yansıması olarak karşımıza çıkan sanatsal eserler eminim ki ilgi ve takdirle takip edilecektir. Sözlerimi burada sonlandırırken Tarım ve İnsan Fotoğraf sergimize Bolu halkımızı davet ederken, emeği geçenlere şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim” dedi.

2009 yılından itibaren süregelen ve geleneksel bir hal alan Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan "Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın 10.’cusu ise Genel, Çiftçi, Öğrenci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanları, DenizBank Çalışanları ve Tematik kategori olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşecek olup; Sağlıklı buzağı verimli hayvancılık çalışmalarının önemine dikkat çekerek projeye destek olmak amacıyla tema konusunu "Buzağı Yılı" olarak belirlenmiştir. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecektir.