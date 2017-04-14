Haber: Ceylan BEYKOZ



Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan’ın makamında yapılan ziyarette Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş Ziraat Odasının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bolu çiftçisinin özellikle Bakanlığımızın sunduğu projelerden desteklemelerden haberdar edilmesi için işbirliğine önem verilmesi gerektiği ayrıca Bitkisel Üretimde Patatese alternatif ürün yetiştirilmesine çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalara önem verilmeli. Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerin daha sürdürülebilir duruma gelmesi için fikir alış verişinde bulunuldu. Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan İl Müdürü İsmail Taş’ın Ziraat Odasına yaptığı ziyareti nedeniyle teşekkür ederek Bolu çiftçisine hizmet için her zaman işbirliğine Oda Yönetim Kurulu olarak hazır olduklarını söylediler.

Birlik Başkanı İdris Şenel ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette İl Müdürlüğü ile Orman Kooperatifleri Birliği ile işbirliği yaparak kooperatifçiliğe, üreticilere yapılan hizmetler değerlendirildi. İl Müdürü İsmail Taş; Tarıma hizmet sunan her kurumun ayrı ayrı bir zincirin halkaları olduğunu, bu halkalardan birinin kopması halinde hizmet zincirinin dağılıp amaca ulaşılamayacağını, bu nedenle tarıma hizmet için kurulmuş birliklerle her anlamda işbirliği yapmaya büyük önem verdiklerini, bu kuruluşların İl Müdürlüğü ile kardeş kuruluşlar olduğunu ifade etmiştir.

Orman Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı İdris Şenel; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve birliklere gösterdiği yakın ilgiden çok memnun olduklarını, 23 Aralık 2016 tarihinde İl Müdürlüğünün öncülüğü ile yapılan Eğitimin çok verimli ve başarılı geçtiğini, Orman Kooperatifleri camiasında büyük bir yankı yaptığını, çevre iller ve Orman Kooperatifleri Genel Merkezinin bu işbirliği faaliyetinin örnek olay olarak değerlendirildiğini ve örnek model olarak diğer illere tavsiye edildiğini anlatmıştır. İl Müdürlüğüne bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini belirtmiştir.

Bolu ilindeki kooperatiflerin en önemli sorununun eğitim eksikliği olduğu belirlendi ve bu konuda İl Müdürlüğü ile Orman Kooperatifleri Birliğinin işbirliği yapması kararlaştırılmıştır. Kooperatiflerin ikinci sorununun Devlet desteklerinden yararlanma konusu olduğu belirlendi. İl Müdürlüğü olarak Devlet desteklerinin açıklandığı anda öncelikli olarak Kooperatif ve Birliklerin bilgilendirileceğini, ayrıca her desteklemede Bakanlığımızın Kooperatif ve Birliklere öncelik verildiği ifade edilerek bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli işbirliğinin yapılacağı belirtilmiştir.