banner133

banner128

banner101

14 Nisan 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Tarımsal Birlikler Ziyaret Ediliyor

    Tarıma hizmet sunan Bolu Ziraat Odası Başkanlığı ve Bolu ili Orman Kooperatifleri Birliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen tarafından yerinde ziyaret edildi.

    14 Nisan 2017 Cuma 13:03
    Bu haber 34 kez okundu
    Tarımsal Birlikler Ziyaret Ediliyor

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan’ın makamında yapılan ziyarette Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş Ziraat Odasının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bolu çiftçisinin özellikle Bakanlığımızın sunduğu projelerden desteklemelerden haberdar edilmesi için işbirliğine önem verilmesi gerektiği ayrıca Bitkisel Üretimde Patatese alternatif ürün yetiştirilmesine çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalara önem verilmeli. Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerin daha sürdürülebilir duruma gelmesi için fikir alış verişinde bulunuldu. Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan İl Müdürü İsmail Taş’ın Ziraat Odasına yaptığı ziyareti nedeniyle teşekkür ederek Bolu çiftçisine hizmet için her zaman işbirliğine Oda Yönetim Kurulu olarak hazır olduklarını söylediler.

     

    Birlik Başkanı İdris Şenel ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette İl Müdürlüğü ile Orman Kooperatifleri Birliği ile işbirliği yaparak kooperatifçiliğe, üreticilere yapılan hizmetler değerlendirildi. İl Müdürü İsmail Taş; Tarıma hizmet sunan her kurumun ayrı ayrı bir zincirin halkaları olduğunu, bu halkalardan birinin kopması halinde hizmet zincirinin dağılıp amaca ulaşılamayacağını, bu nedenle tarıma hizmet için kurulmuş birliklerle her anlamda işbirliği yapmaya büyük önem verdiklerini, bu kuruluşların İl Müdürlüğü ile kardeş kuruluşlar olduğunu ifade etmiştir.

     

    Orman Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı İdris Şenel; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve birliklere gösterdiği yakın ilgiden çok memnun olduklarını, 23 Aralık 2016 tarihinde İl Müdürlüğünün öncülüğü ile yapılan Eğitimin çok verimli ve başarılı geçtiğini, Orman Kooperatifleri camiasında büyük bir yankı yaptığını, çevre iller ve Orman Kooperatifleri Genel Merkezinin bu işbirliği faaliyetinin örnek olay olarak değerlendirildiğini ve örnek model olarak diğer illere tavsiye edildiğini anlatmıştır. İl Müdürlüğüne bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini belirtmiştir.

     

    Bolu ilindeki kooperatiflerin en önemli sorununun eğitim eksikliği olduğu belirlendi ve bu konuda İl Müdürlüğü ile Orman Kooperatifleri Birliğinin işbirliği yapması kararlaştırılmıştır. Kooperatiflerin ikinci sorununun Devlet desteklerinden yararlanma konusu olduğu belirlendi. İl Müdürlüğü olarak Devlet desteklerinin açıklandığı anda öncelikli olarak Kooperatif ve Birliklerin bilgilendirileceğini, ayrıca her desteklemede Bakanlığımızın Kooperatif ve Birliklere öncelik verildiği ifade edilerek bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli işbirliğinin yapılacağı belirtilmiştir.

    Anahtar Kelimeler: Tarıma, Hizmet, Sunan, Bolu, Ziraat

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sevdim Her Zerresini
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Son söz
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ROMANLARA” BOLU’DAN “SOSYOLOJİK”PROJE…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TESUD
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129