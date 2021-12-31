Tarımsal destek ödemesi bu gün başlıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli destek ödeme tutarlarını şu şekilde sıraladı:

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 252 milyon 199 bin TL

Süt Desteği kapsamında 156 milyon 715 bin TL

Hastalıktan Ari İşletme Desteği kapsamında 133 milyon 229 bin TL

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği kapsamında 14 milyon 845 bin TL

Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL

Aşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL

Küpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL

Atık Desteği kapsamında 399 bin TL

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 33 milyon 915 bin TL

Toprak Analizi Desteği kapsamında 887 bin TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 645 bin TL

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 13 milyon 595 bin TL