Haber: Ceylan Beykoz

1 Ocak – 31 Mart 2018 tarihleri arasında Bolu’da toplam 24.029.733 TL tarımsal destekleme yapıldı. Hayvancılık desteklemeleri kapsamında;

* Anaç koyun-keçi desteklemesi için 708 kişiye 81.111 adet hayvan için 2.027.775 TL

* Çiğ süt desteklemesi için 4.167 kişiye 14.089.427 lt süt için 1.394.509 TL

* Tazminatlı hayvan hastalığı desteklemesi için 57 kişiye 599.041 TL

* Besilik erkek sığır desteklemesi için 20 kişiye 76 hayvan için 18.588 TL desteklemesi olmak üzere toplamda 4952 işletme için 4.039.913 TL ödeme yapılacaktır.

Bunun yanı sıra bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında hububat-baklagil, ayçiçeği ve dane mısır desteklemeleri için 231 kişiye 139.055 TL ödeme gerçekleştirilecektir. İl geneli toplamda 5.183 kişiye 4.178.968 TL’lik ödemeler başlamış olup, kısa süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Bunların yanı sıra 2018 12. Etap KKYDP yatırımları kapsamında 9 proje imzalanmış olup projelerin toplam değeri 12,75 Milyon TL olmakla beraber 5,53 Milyon TL hibe olarak yatırımcılara ödenecektir.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat; “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarladan, işletmeden çatala üretim ve tüketimin hemen her aşamasında zorlu bir rol üstlenmektedir. Bu rol içerisinde var olan değerlerin sürekliliğini sağlamak, kapasite artışını sağlamak, en önemlisi de üretimde var olanı korumak adına üreticisini ve üretici adaylarını desteklemektedir. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla üreten, üretmeyi düşünen ve bu amaçla yatırım yapmayı düşünenlere yönelik Bakanlığımızın hemen her konuda destekleri mevcut olup, bu destekler 2018 yılında da aralıksız devam etmektedir. Unutmayalım ki geleceğin stratejik ürünü gıdadır. Üretmek, üretimi arttırmak için çalışmalıyız” dedi.