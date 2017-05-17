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17 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden Örnek Uygulama

    Bolu’da Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde örnek bir uygulama yapılıyor. Merkez Ömerler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ortaklarının Makine Ekipman ihtiyaçlarını Kooperatif aracılığı ile karşılıyor.

    17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:41
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    Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden Örnek Uygulama

    Haber: Ceylan Beykoz

    İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Taş ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen, Ömerler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine yaptıkları ziyarette, uygulamayı yerinde incelediler. Aynı zamanda köy muhtarı olan Kooperatif Başkanı İlyas Şener, Kooperatife ait makine parkını gezdirerek, ortakların makinelerden nasıl yararlandırıldığını anlattı.

    İl Müdürü İsmail Taş, bu örnek uygulamadan dolayı kooperatifi tebrik ederek İl Müdürlüğü olarak Kooperatiflerin gelişmesi ve böyle örnek uygulamaların teşvikçisi olduklarını belirtti. Ortak Makina Kullanımı uygulamasının Türk Tarımında en önemli konulardan birisi olduğunu söyleyen Taş, konuya ilişkin şunları ifade etti:

    “Makina sahibi işletmeler kendi işlerini bitirdikten sonra atıl kalan mekanizasyon kapasitelerini, diğer işletmelerde ücret karşılığı kullandırarak maddi bir kazanç sağlamaktadır. Bu köyde bu işlem Kooperatif aracılığı ile yapıldığı için bahsedilen kazanç bütün ortaklara dönmüş olmaktadır. Arazi ya da sermaye yetersizliği nedeniyle makine satın alamayan işletmeler de, makine kullanım imkanına kavuşmaktadır. Ortak makine kullanımı sayesinde, makinenin işleyeceği alan artmakta ve böylece birim alana düşen makine masrafları azalmaktadır. Aynı makinenin kullanımı sürekli aynı operatörün kontrolünde olduğu için, operatör daha verimli bir şekilde çalışmaktadır. Bu köyde herkes kendisi kullandığı için makinelerin sık arızalanması ve tamir masraflarının büyük olması sonucunu doğuracağından, Kooperatifin makine parkını biraz daha geliştirip büyüterek bir operatör görevlendirmesinin daha güzel olacağını belirtmiştir. İşlenecek alanın artması sonucunda, makinelerin hizmet ömrü daha kısa zamanda sona ereceğinden, bunların yerine yeni ve daha gelişmiş makineler satın alınabilmektedir. Makinelerin daha sık yenilenmesi ile tarım makineleri sektörünün de gelişmesine destek olunmaktadır.”

     

     

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