Haber: Aysun Beykoz

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projeleri kapsamında açılan kurslara katılım sonucu çiftçiler geleneksel tarım yöntemlerine ek olarak pratik ve profesyonel tarım yöntemlerini öğrenmekte. Ayrıca edinilen belgeler sayesinde genç çiftçiler büyük işletmelere işe alım durumlarında CV'lerinde ekstra puan kazanıyor. Tüm bunlara ek olarak Kırsal Kalkınma desteklerinden olan GENÇ ÇİFTÇİ projesi vb. bakanlık projelerinde artı puan kazanmakta. Eğitime katılan kursiyerlere İŞKUR tarafından kurs süresi boyunca iş kazası riskine karşı ferdi kaza sigortası yapılmakta olup, SSK kaydı bulunmayan (çalışmayan) 18 yaş ve üzeri çiftçilerimize de kaza sigortasının yanı sıra günlük yol yemek harçlığı verilmektedir.

“TARIMSAL NÜFUSUMUZ BİLİNÇLİ VE BİLGİLİ BİR ŞEKİLDE GENÇLEŞİYOR”

Eğitimler hakkında açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat; “Tarımsal nüfusumuz düzenlenen eğitimlerle beraber bilinçli ve bilgili bir şekilde gençleşiyor. 06 Şubat itibari le başlayan eğitim sezonumuzda şimdiye kadar Bolu merkez ilçede 6 kurs açılmış 103 kursiyer eğitim almıştır. Bugün itibari ile de 6 kursumuz daha başlamıştır. Sürü Yönetimi Elemanı, Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Besi Sığırı Yetiştiriciliği, Arı Yetiştiriciliği, Organik Tarım, Bitki Zararlılarıyla Mücadele, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Meyve Ağaçlarında Budama, Meyve Bahçelerinde Gübreleme ve bunun gibi talep doğrultusunda değişebilen konularda kurslarımız bulunmaktadır. Kurslarımız vatandaşlarımız talep ve istekleri doğrultusunda belirlenmekle beraber İlimizde eğitimlere olan ilgi bizleri mutlu etmektedir. Tarımsal üretimde güçlü bir rol sahibi olmak isteyen üretici ve üretici adaylarımızı eğitimlerimizden faydalanmaya davet ediyor, İlimize hayırlı olmasını canı gönülden temenni ediyorum” dedi. 06 Şubat 2018 de start verilen eğitimler Nisan ayı sonuna kadar devam edecek olup ayrıntılı bilgi için Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü İle iletişime geçebilirsiniz.