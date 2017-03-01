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01 Mart 2017 Çarşamba
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    • Tarımsal nüfus gençleşiyor

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi kapsamında çiftçi eğitim kursları başlatıldı.

    01 Mart 2017 Çarşamba 10:36
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    Tarımsal nüfus gençleşiyor

    Haber: BMA

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi kapsamında 2017 Yılı için  Dörtdivan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Dörtdivan İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından imzalanan protokol ile Çiftçi Eğitim kursları başlatıldı. Eğitim kurslarına 115 genç girişimci katılıyor.

    İlçe genelinde 35’i erkek, 80’i bayan olmak üzere toplam 115 Genç girişimci “çiftçi eğitim kursu” için müracaatını yaptı. Talebin yoğun olması nedeniyle 4 farklı kurs açıldı. Bakanlığın 2017 yılı Genç Çiftçi Hibe Desteği programı açıklanması ile çiftçilere verilecek sertifikalar başvurularda ekstra puan kazandıracak. Dörtdivanlı çiftçiler, İlçe Müdürlüğü'nün kurslara olan talebi karşılanmasından oldukça memnun kaldılar.

    Süt sığırı yetiştiriciliği, besi sığırı yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği konularında açılan kurslarda Ziraat Yüksek Mühendisi Nilgün Yavuzer, Veteriner Hekim Ünzile Nur Kavaklı ve Veteriner Hekim İbrahim Aydın Dörtdivanlı çiftçilere öğretmenlik yapıyor. Ortalama sürenin 2 hafta olduğu kurslara Dörtdivan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli yoğun özveri gösteriyor. Kurslar Halk Eğitim Merkezi ve Dörtdivan Çok Programlı Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor.

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanlığı’nın, &quot;Tarımsal

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