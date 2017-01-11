HABER: Ceylan Beykoz

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunun ardından bir açıklama yapan Bolu Ziraat Mühendisleri Odası İl Başkanı Niyazi Kalfa, ülkemizdeki tarımsal öğretimin başlangıcını anlattı. Kalfa, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizde sistemli ve belirli bir disiplin içinde yürütülen ilk tarımsal eğitim-öğretim faaliyeti 171 yıl önce 10 Ocak 1846 yılında, İstanbul’un bugünkü adıyla Yeşilköy semtinde bulunan Ayamama çiftliğinde kurulan Ziraat Mektebi ile başlamıştır. Daha sonra bugünkü anlamıyla yüksek öğrenim sayılabilecek düzeyde olan 1891 tarihinde Bursa Ziraat Mektebi ile 1893 tarihinde de İstanbul Halkalı Ziraat Mektebi açılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar faaliyetine devam eden bu okullardan Halkalı Ziraat mektebinden çıkan birçok genç 1923 yılından itibaren yurt dışına özellikle de Almanya’ya öğretim ve modern araştırma yöntemlerini öğrenmek için gönderilmiştir.1927 yılında Almanya’ya eğitim öğretime giden gençlerle birlikte Almanya’dan gelen hocaların oluşturduğu bilim kurulu, ülkemizin tarımsal durumunu incelemiş ve birçok önerinin yanında modern bir Ziraat yüksek öğretiminin açılmasını da önermiştir. Bu öneri üzerine Türkiye Cumhuriyeti 1927 yılında bir yasa çıkartarak çağdaş anlamda tarımsal yüksek öğretimin temellerini atmıştır.

Daha sonra Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuş ve kurumun çok modern binaları ve laboratuarları kısa zamanda tamamlanmış ve çağdaş anlamda Türkiye’nin ilk yüksek öğretim kurulu olarak 30 Ekim 1933 yılında açılmıştır. Açılışı yapılan bu yüksekokulda ordinaryüs unvanlı 23 Alman bilim adamı ile Cumhuriyetin ilk yıllarında yurt dışına öğretim için gönderilen 40 Türk bilim adamı da görev yapmışlardır.

1946 Yılında çıkarılan üniversiteler yasası ve 1948 yılında çıkarılan Üniversiteler ek yasası ile Yüksek Ziraat Enstitüsü, şimdiki Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi haline gelmiştir. Daha sonra 1955 yılında Ege,1957 yılında Atatürk,1967 yılında Çukurova Ziraat Fakülteleri açılmış ve bunları bugün sayıları 40’ı bulan değişik isimlerde diğer Ziraat Fakültelerinin açılması izlemiştir. Günümüzde bu fakültelerin 5000 öğrenci kontenjanı vardır.”

Niyazi Kalfa açıklamanın ardından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de unutmayarak gazetecilerin gününü kutladı.