Tarımsal üretim için indirimler yapılmaya başlandı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Tarımsal üretim için indirim ve desteklere devam ediyoruz’ mottosu ile yapılan indirim ve çiftçilere destekleri açıkladı. Geçtiğimiz sene eylül ayında 235 liradan satışa sunulan üre’nin fiyatı 800 liralara kadar çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı düzenlemeler sonrasında 50 kilogram ürenin fiyatı yüzde 30’luk indirimin ardından 460 liraya düştü.

‘TARIMSAL ÜRETİM İÇİN İNDİRİM VE DESTEKLERE DEVAM EDİYORUZ’

*Üre-Çay gübresinde yüzde 30’a varan indirim yapıldı.

*Can, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30 indirime gidiliyor.

*Karma hayvan yemi yüzde 12 indirimli satılmaya başlanacak.

*Pancar üreticilerinin bedel ödemeleri 1 ay öne çekildi.

*Pancar alımında ton başına 15 lira prim desteği ödeniyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022, 14:48