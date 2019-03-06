Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Millet İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Ziraat Odası'nı ziyaret etti. 16 Şubat tarihinde gerçekleştirilen kongre sonrası yeniden başkanlığa seçilen Hakkı Fidan ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerinde bulunan Özcan, projeleri hakkında da bilgiler verdi. Bolu'yu turizm şehri haline getirmek istediklerini ifade eden Özcan, "Dışarıdan çok turist alan, bu turistlerin şehre kattığı gelirin yanı sıra Bolu'yu Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline getirmek istiyoruz. Turizmden elde edeceğimiz gelir ile vatandaşımızın cebine çok yüklenmeden, belediye hizmetlerinin mümkün olduğu kadar ucuz tutarak daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz. Tarımsal alan vasfını yitirmiş alanlarda özellikle otoban kenarında ikinci bir organize sanayi oluşturmak peşindeyiz. Bolu sadece turizm alanında, sanayi alanında gelişsin istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar tarımsal arazilerimizi çocuklarımıza intikal ettirebilmek adına korumayı amaçlıyoruz. Tarımsal arazilerde çok zorda kalmadığımız sürece 18'inci maddeyi uygulamadan tarımsal üretimi arttırmak istiyoruz" dedi.